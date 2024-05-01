الرئيس تبون بمقر المركزية النقابية للإشراف على احتفائية بمناسبة اليوم العالمي للشغل

1 مايو، 2024

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ قليل،  إلى مقر المركزية النقابية بساحة أول ماي، بالعاصمة.

و سيشرف الرئيس تبون، على احتفائية بمناسبة اليوم العالمي للشغل، الموافق للفاتح من شهر ماي من كل سنة.

و قام رئيس الجمهورية، لدى وصوله، بوضع إكليل من الزهور، أمام النصب التذكاري المخلد لروحي الشهيدين عيسات إيدير و عبد الحق بن حمودة.

كما ترحّم الرئيس تبون، على أرواح العمال والنقابيين شـهـداء الثورة التحريرية المجيدة والواجب الوطني

شرف الدين عبد النور

1 مايو، 2024
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى