الرئيس تبون: المجال مفتوح للشراكة والاستثمار في الجزائر أمام رجال الأعمال الصينيين

19 يوليو، 2023

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة إلى منتدى الأعمال الجزائري الصينين  قال فيها:”ان  المجال مفتوح للشراكة والاستثمار في الجزائر أمام رجال الأعمال الصينيين في كل القطاعات:

وأعرب الرئيس تبون عن تمنياته بمزيد من القوة والصلابة للصداقة الجزائرية الصينية.

وللتذكير فقد انطلقت قبل قليل أشغال منتدى الأعمال الجزائري الصيني، وذلك بحضور رجال أعمال جزائريين وصينيين، وذلك في العاصمة الصينية بكين.

ويسمح هذا المنتدى، الذي سيتم خلاله التوقيع على 12 اتفاقية بين المؤسسات الصينية والجزائرية بعرض وبحث فرص الشراكة والاستثمار بين البلدين.

رمزي أحمد توميات

 

19 يوليو، 2023

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