الرئيس تبون: “العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة وموقفنا هو ردة فعل”

22 مارس، 2023

نأسف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لوصول العلاقة بين الجزائر والمغرب إلى هذا المستوى بين بلدين جارين. العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة وموقفنا هو ردة فعل”.

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حوار لقناة الجزيرة, أن الجزائر تعتبر موقف إسبانيا بخصوص الصحراء الغربية موقفا فرديا من حكومة بيدرو سانشيز.

و قال الرئيس تبون في حوار للقناة القطرية نشرته سهرة الثلاثاء: “نعتبر موقف إسبانيا بخصوص الصحراء الغربية موقفا فرديا من حكومة سانشيز. إسبانيا انحازت في ملف الصحراء الغربية بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها”, مضيفا أن “المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا مستمرة وأغلبها من القطاع الخاص بين البلدين”.

و تابع رئيس الجمهورية : “نأسف لوصول العلاقة بين الجزائر والمغرب إلى هذا المستوى بين بلدين جارين. العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة وموقفنا هو ردة فعل”.

و بخصوص العلاقات مع إيطاليا أشار الرئيس تبون أنها “إستراتيجية وتاريخية ومتينة جدا وتمتد من أيام الثورة”, مضيفا أن اتفاقية الطاقة الموقعة مع هذا البلد “تشمل الكهرباء والغاز والهيدروجين ونسعى لتنفيذها بالتعاون مع أوروبا”.

و بخصوص الازمة في اوكرانيا أوضح رئيس الجمهورية: “الجزائر مؤهلة لدور وساطة في الأزمة الأوكرانية ونحن من الدول القليلة التي لها مصداقية كافية لذلك”, مضيفا “زيارتي إلى روسيا ما زالت قائمة وستتم في شهر مايو القادم بدعوة من الرئيس الروسي”.

و عرج الرئيس تبون على العلاقات الجزائرية-الفرنسية قائلا: “علاقتنا مع فرنسا متذبذبة و السفير الجزائري سيعود قريبا إلى باريس”.

من جهة أخرى أكد الرئيس تبون أن: “القضية الفلسطينية هي القضية الأم وتكاد تكون قضية داخلية في الجزائر”.

عن واج

22 مارس، 2023

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