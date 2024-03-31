الرئيس تبون: “الدبلوماسية الجزائرية فعّالة منذ الاستقلال”

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال لقائه مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن الديبلوماسية الجزائرية فعالة ومعترف بها في العالم منذ الاستقلال و إلى غاية اليوم.

و أشار الرئيس تبون، في نفس السياق، إلى أن الجزائر كانت دائما مساندة للأمم المتحدة، ولا تقبل الدول الخارجة عن القانون الدولي، مبرزا أن المعارك الديبلوماسية التي قامت بها الجزائر من قبل، هي معارك شرسة من أجل أناس ليسوا عربا ولا مسلمين.

كما أوضح رئيس الجمهورية، أن الجزائر لمّا أخذت على عاتقها طرد الكيان العنصري من جنوب إفريقيا، سخّرت كل الطاقات الديبلوماسية، “حيث انتصرت عليهم وطردناهم من منظمتنا الإفريقية ومن كل الأماكن حتى تم إسقاط الأبرتايد وأصبح نيلسون مانديلا رئيسا للبلاد”، مضيفا أن النصر كان دائما حليفا للحق الذي كانت وراءه الجزائر.

و أشار الرئيس أيضا، إلى أن حجم و وزن الديبلوماسي الجزائري معروف منذ القدم، مذكّرا بوساطة الجزائر في وقف الحرب الإيرانية-العراقية وإطلاق الرهائن الأمريكيين.

كما قال رئيس الجمهورية، أن الجزائر نزيهة في تدخلاتها الديبلوماسية “فهي تتدخل من أجل الحق ولتطبيق القانون الدولي، مشيرا إلى أنها منذ الاستقلال “يشهد لها العدو قبل الصديق على عدم إختراقها للقانون الدولي، حسب الرئيس.

شرف الدين عبد النور

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