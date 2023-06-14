الرئيس تبون: الجزائر مقبلة على تنفيذ خطة استثمارية في الطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية

الرئيس تبون: الجزائر مقبلة على تنفيذ خطة استثمارية في الطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر مقبلة على تنفيذ خطة استثمارية في الطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية.

وقال الرئيس تبون من روسيا أن:” الجزائر التي انطلقت في برنامج إنعاش. اقتصادي متعدد الأطراف وجعلت من سنة 2022-2023 سنة الإتعاش الإقتصادي. أرجعت في أولويات مراجعة المنظمومة القانونية المؤطرة للاستثمار بغية توفير بيئة أعمال ملائمة”.

وجاء ذلك خلال اشرافه على انطلاق منتدى الأعمال الجزائري الروسي، حيث أددد أن الملتقى فرصة ثمينة. للاطلاع على الامكانيات الاقتصادية المتاحة في البلدين.

ولفت الرئيس تبون، أنه تم اصدار القانون الجديد للاستثمار وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمار وإنشاء المؤسسات الصغيرة والناشئة. وتكريس التوجه نحو التحول التكنولوجي والرقمنة واقتصاد المعرفة.

كما ذكر رئيس الجمهورية بالاجراءات العملية التي تجسدت في إطار هذا المسار. ومنها إنشاء وكالة لترقية الاستثمار لمرافقة الراغبين في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية من المتعاملين الجائريين والأجانب.

وتوفير حافظة عقارية مخصصة للاستثمار، بعد عمليات مدروسة لتطهير وتأهيل العقار الصناعي. وتهيئة عوامل الاستقطاب والمستثمرين ورجال الأعمال نحو مناطق صناعية ومناطق نشاطات المؤسسات الصغيرة.

مع إحاطة كل ذلك بقواعد التنافس والشفافية وتوفير كافة الضمانات التي تتيح بعض شركات القائمة على مبدأ رابح-رابح.

رمزي أحمد توميات

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