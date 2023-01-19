الرئيس تبون: الجزائر لن تنهار رغم كيد الأعداء واحتياطي الصرف فاق 60 مليار دولار

شدد اليوم الخميس، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، في لقاء الحكومة مع الولاة، على أن الدولة الجزائرية لن تنهار رغم كيد الأعداء

وكشف الرئيس تبون في كلمته التي ألقاها بقصر الأمم، أن نسبة النمو بلغت 4.1 بالمائة، ومن المتوقع أن تفوق 5 بالمائة خلال سنة 2023، مبرزا أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 5 ملايير دولار سنة 2021 لتصل سنة 2022 إلى 7 ملايير دولار بارتفاع 30 بالمائة

كما كشف رئيس الجمهورية ايضا أن احتياطي الصرف فاق 60 مليار دولار، حيث قال :”الدولة الجزائرية لن تنهار رغم كيد الأعداء واحتياطي الصرف فاق 60 مليار دولار”.

رمزي أحمد توميات

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