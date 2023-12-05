الرئيس تبون: الجزائر رائدة في الدفاع عن مصالح إفريقيا

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على التزام الجزائر بوضع خبراتها في مجال المؤسسات الناشئة في متناول الأشقاء الأفارقة من خلال فضاءات تبادل الخبرات.

وجاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أشغال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات، قرأها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي

وأكد الرئيس تبون أن هذا الفضاء الإفريقي يعتبر مؤتمرا هاما للمؤسسات الناشئة مضيفا: “فنحن في هذا البلد الرائد في الدفاع عن مصالح إفريقيا، نعتز بالرصيد النضالي الإفريقي المشترك، ونؤمن بحتمية تحرر قارتنا من إرث العقيدة الاستعمارية التي تتغذى من ريع النفوذ البائد”.

وأضاف رئيس الجمهورية بالقول: “نحن في الجزائر الوفية لانتمائها الإفريقي، نتمسك بهذا الانتماء، وبتاريخنا النضالي المجيد المشترك، الذي يفرض علينا نظرة إفريقية جديدة ومتجددة ومُدركة للمصالح القارية المشتركة للارتقاء بقارتنا إلى المكانة المُستحقة في التوازنات الإقليمية والدولية الراهنة والمستقبلية”.

كما أعلن رئيس الجمهورية رسميا عن افتتاح المؤتمر، متمنيا النجاح لأشغال الدورة الثانية وتحقيق ما يصبو إليه من نتائج وغايات.

رمزي أحمد توميات

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