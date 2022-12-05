الرئيس تبون: التوجه نحو ريادة الأعمال والإبداع أولوية مُلحة في قارتنا

أكد اليوم الاثنين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة التوجه نحو ريادة الأعمال المرتكزة على الإبداع لمعالجة إشكالية التشغيل في القارة الإفريقية.

وأفاد الرئيس تبون، في كلمة قرءها نيابة عنه الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، على هامش إشرافه على إفتتاح أشغال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، أن قارة إفريقيا تُسجل أعلى المعدلات في الفئات الشبابية وتقابلها نسب بطالة مُرتفعة.

وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا ما يجعل التوجه نحو ريادة الأعمال المرتكزة على الابداع أولوية ملحة. لمعالجة اشكالية التشغيل والتفكير في سياسة عامة دائمة للشركات الناشئة.

وأضاف الرئيس تبون، بالقول :”أن التحديات التنموية في قارتنا عديدة. مما يستوجب تطبيق المقاربة التي تعتمد على تعزيز دور الشركات الناشئة التي أثبتت فعاليتها في تحقيق التنمية المستدامة”.

وأشاؤ رئيس الجمهورية، إلى أن الشركات الكبيرة إنطلقت كشركات ناشئة في بيئة مشجعة. لتتحول إلى مشاريع انتاجية تمتص البطالة مؤكدا، أنه لا مناص من دمج مفاهيم الشركات الناشئة والابتكار في المنظومات الإقتصادية للبلدان الإفريقية. نظرا للإمكانيات التي يتمتع بها الشباب الإفريقي.

وأوضح الرئيس تبون أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز دور الطاقات الحية، ويفضي إلى حلول تحد من هجرة الكفاءات. ووضع استراتيجيات تنموية لإستقطاب الطاقات البشرية ذات الكفاءات العالية.

في المقابل شجع رئيس الجمهورية، على جعل هذه المبادرة والتي تنطلق من الجزائر، موعدا دوريا متجددا مرسخا لقيم التضامن والتعاون الإفريقي.

رمزي أحمد توميات

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