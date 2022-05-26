الرئيس تبون: اقترحنا على إيطاليا إقامة خط بحري انطلاقا من الجزائر لتموين الطاقة الكهربائية

26 مايو، 2022

كشف اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن المحادثات بينه وبين نظيره الايطالي أبانت عن توافق تام بين البلدين.

وذلك انطلاقا من التعاون الثنائي أو حول ما يجري في المغرب العربي والبحر الأبض المتوسط وفي مجالات الطاقة، يقول الرئيس تبون خلال تنشيطه لندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإيطالي.

وأكد الرئيس تبون أن ما سجلته الذاكرة الجزائرية إزاء إيطاليا إيجابي جدا قبل وأثناء الثورة وإلى يومنا هذا ولم نسجل ولو سحابة صيف

وقال رئيس الجمهورية:”نحن ملتزمون بصيانة هذه الصداقة والطاقة شئ بديهي لأن الجزائر تبني علاقاتها على الثقة بين أصدقائها”، مبرزا أن الجزائر ملزمة دوليا ومعنويا وأخلاقيا بصيانة الاتفاقيات التي توقعها مع الآخرين فما بالك إيطاليا الصديقة

وتابع الرئيس تبون قائلا :”ملتزمون بتلبية حاجيات إيطاليا في مجال الطاقة كما اقترحنا على إيطاليا إقامة خط بحري انطلاقا من الجزائر نحو ايطاليا ويمون جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية”.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية تطابق تام وتقارب في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا إزاء تونس، أين قال :”تم الاتفاق مع إيطاليا على مساعدة تونس للخروج من المأزق الذي تمر به”

وفي نفس الشق الدولي، شدد الرئيس تبون على أن الحل الوحيد للأزمة الليبية يكمن في إجراء الانتخابات التشريعية.

ليديا كبيش

26 مايو، 2022

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