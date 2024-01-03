الرئيس تبون: “إنشاء مجلس أعمال جزائري-سيراليوني تعزيزا للتعاون التجاري بين البلدين”

كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، في كلمته، خلال ندوة صحفية مُشتركة، مع نظيره رئيس جمهورية سيراليون، عن إنشاء مجلس أعمال مشترك تعزيزا للتعاون التجاري بين البلدين، مؤكدا على تدعيم التعاون وتبادل التجارب في مجال البحث العلمي والعديد من المجالات الأخرى.

كما قال رئيس الجمهورية في كلمته، أن الجزائر وسيراليون العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، سيعملان سويا على دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية و الأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني.

من جهته، أشار رئيس جمهورية سيراليون إلى أهمية التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات خصوصا في المجال التجاري.

كما أكد رئيس جمهورية سيراليون في كلمته على تطابق المواقف فيما يخص ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وكذا حل القضية الصحراوية في إطار المواثيق الدولية.

شرف الدين عبد النور

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