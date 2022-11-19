الرئيس الكوبي يعقد لقاء مع الوزير الأول وهذا مادار بينهما

19 نوفمبر، 2022

عقد رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل برموديز، لقاء مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وذلك في اطار زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها إلى الجزائر.

وقال الرئيس برموديز  في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه مع اقتراب نهاية زيارته للجزائر العاصمة، عقد لقاء وديا مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان،
.

وكشف ذات المتحدث ، أنه اتفق مع الوزير الأول على أهمية العمل بسرعة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الرئيس تبون.

وللتذكير فقد قال الرئيس الكوبي في تصريح سابق عقب لقاء تشاوري مع الرئيس تبون: “لقد اتفقنا على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والمالية لرفعها إلى مستوى العلاقات السياسية”،

كما أكد ان البلدين يعملان على ترقية تعاونهما في مجالات الصحة والطاقة والطاقات المتجددة والفلاحة، علاوة على التبادلات الثقافية والتربوية والعلمية والتكنولوجية.

ليديا كبيش

19 نوفمبر، 2022

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