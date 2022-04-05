وصف رئيس الجمهورية الصحراوية، الامين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، تحول موقف الحكومة الإسبانية بشأن النزاع في الصحراء الغربية بالخطير للغاية والمخالف لموقفها المؤيد سابقا للحل القائم على قرارات الأمم المتحدة.

وقال الرئيس غالي في مقابلة مع صحيفة أل موندو الإسبانية نقلت حوارها وكالة الأنباءالجزائرية: “من الواضح أنه تحول جذري غير متوقع من بلد قائم بحكم القانون بإدارة الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة”، مؤكدا على أنه يشعر بما يشعر به أي صحراوي آخر أمام هذا القرار الخطير للغاية.

كما شدد الرئيس الصحراوي على ان إسبانيا تخلت عن الشعب الصحراوي في عام 1975، وبعد 47 سنة من ذلك تفعل نفس الشيء، مردفا بالقول : “لقد دافعت إسبانيا دوما عن الحل في إطار الأمم المتحدة، استنادا إلى القرارات الأممية”.

وهو ما يعني الدفاع عن تقرير مصير الشعب الصحراوي لاستكمال عملية تصفية الاستعمار ولهذا السبب لا نفهم هذا التحول الجذري من جانب الحكومة الإسبانية، يضيف نفس المسؤول.

ليديا كبيش

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