الرئيس الصحراوي يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي الى الصحراء الغربية

الرئيس الصحراوي يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي الى الصحراء الغربية

استقبل يوم أمس رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، وذلك بمكتبه برئاسة الجمهورية.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية فإن مراسيم الاستقبال جرت وفق البروتوكول المعمول به، حيث أدت وحدات من الجيش الصحراوي التحية الشرفية لدي ميستورا، بحضور كل من ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو الدكتور سيدي محمد عمار، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد محمد مولود.

وعقب اللقاء أدلى ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو الدكتور سيد محمد عمار بتصريح لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، أكد فيه أن زيارة دي ميستورا هي الثانية له منذ توليه المنصب، وتأتي في ظرف متميز يطبعه التعنت المغربي على الشرعية الدولية وانتهاكاته المتواصلة بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، والمواجهة المباشرة مع الاحتلال المغربي واستئناف الكفاح المسلح.

وأضاف سيدي عمار: ” أن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب ملتزمة بالسلام، ولكنها ملتزمة أيضا بالدفاع بكل الطرق المشروعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال”.

كما اشار المسؤول الصحراوي، الى استعداد جبهة البوليساريو للتعاون مع الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي في جهودهما الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم يقوم على الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال.

ليديا كبيش

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