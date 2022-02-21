الرئيس الصحراوي يحث اسبانيا على الإضطلاع بدورها في انهاء الاستعمار من الصحراء الغربية

أكد رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي، أن اسبانيا لديها مسؤولية قانونية و تاريخية و سياسية و أخلاقية تجاه الشعب الصحراوي.

ودعا الرئيس غالي، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية، السلطات الاسانية، لان تلعب دورها في تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في افريقيا.

وقال ذات المتحدث : “لا يمكن لإسبانيا أن تتخلى من جانب واحد عن مسؤوليتها القانونية، التاريخية، السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي. باعتبارها القوة المديرة للإقليم، عليها أن تلعب دورها الأساسي في التوصل لإنهاء الاستعمار” في الصحراء الغربية.

كما أعرب الرئيس غالي، عن رفضه للفكرة القائلة بأن تسوية هذا النزاع ستتم من خلال شكل من أشكال ما يسمى “الحكم الذاتي” للصحراء الغربية، وهو الخيار الذي اقترحه المغرب، لأنه “لا يقترح حلا بل بالأحرى، أمرا واقعا للاحتلال غير المشروع”.

وتابع الرئيس الصحراوي قائلا أنه: “لا يزال يؤمن بالمجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة التي يجب أن تضمن تقرير المصير و استقلال شعب مسالم وصبور مثل الشعب الصحراوي”، على غرار ما فعلته مع “نزاعات مماثلة مثل النزاع في تيمور الشرقية وناميبيا”.

ليديا كبيش

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