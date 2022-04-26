الرئيس الصحراوي يترأس إجتماعا لهيئة أمانة التنظيم السياسي

26 أبريل، 2022

 ترأس رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي إجتماعا لهيئة أمانة التنظيم السياسي خصص لمناقشة جملة من القضايا.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد تناول الإجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية القضايا المتعلقة بفروع وخلايا التنظيم السياسي على المستويين الجهوي والمحلي ، بالإضافة إلى أهم الإنشغالات وقضايا التأطير المدرجة ضمن اختصاص أمانة التنظيم السياسي .

 أوضحت والي ولاية بوجدور ، عضو الأمانة الوطنية، العزة ببيه أن الإجتماع يأتي ليتدارس جملة من القضايا المتعلقة بالتنظيم السياسي منها ” إنتخاب العراف وترسيهم ، مراجعة الخلايا ، الوضعية السياسية الراهنة .

وأضافت والي الولاية، أن الإجتماع سيناقش كذلك الحلقات الدراسية حول سياسة الإطار التي عقدت بكل المؤسسات والولايات ونتائجها .

رمزي أحمد توميات

26 أبريل، 2022

مقالات ذات صلة

فورار: 23 ألف مصاب لا تتجاوز أعمارهم 49 سنة و أغلب حالات الوفاة رجال

5 نوفمبر، 2020

تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

13 نوفمبر، 2020

وزير الصحة: تسجيل من 15 إلى 20 وفاة سنويا بسبب عضات الكلاب

28 سبتمبر، 2020

وزارة الدفاع: توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الارهابية

20 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: