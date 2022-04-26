ترأس رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي إجتماعا لهيئة أمانة التنظيم السياسي خصص لمناقشة جملة من القضايا.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، فقد تناول الإجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية القضايا المتعلقة بفروع وخلايا التنظيم السياسي على المستويين الجهوي والمحلي ، بالإضافة إلى أهم الإنشغالات وقضايا التأطير المدرجة ضمن اختصاص أمانة التنظيم السياسي .

أوضحت والي ولاية بوجدور ، عضو الأمانة الوطنية، العزة ببيه أن الإجتماع يأتي ليتدارس جملة من القضايا المتعلقة بالتنظيم السياسي منها ” إنتخاب العراف وترسيهم ، مراجعة الخلايا ، الوضعية السياسية الراهنة .

وأضافت والي الولاية، أن الإجتماع سيناقش كذلك الحلقات الدراسية حول سياسة الإطار التي عقدت بكل المؤسسات والولايات ونتائجها .

رمزي أحمد توميات

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