الرئيس الصحراوي: الممارسات التي تنتهجها المغرب ضد الشعب الصحراوي شبيهة بتلك التي ينتهجها الاحتلال الصهي وني ضد الشعب الفلسطيني

قال رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي ، ان :” الممارسات التي ينتهجها الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي شبيهة بتلك التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني”.

وجدد الرئيس ابراهيم غالي وفي مداخلة له خلال أشغال القمة الـ 35 لرؤساء دول وحكومات والإتحاد الإفريقي، التأكيد على أن الممارسات التي ينتهجها الاحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي ، شبيهة بالممارسات التي يمارسها الاحتلال الصهي وني في حق الشعب الفلسطيني الشقيق .

وأعرب الرئيس ابراهيم غالي رؤساء الدول والوفود ، عن شكره للوزير الأول الأثيوبي أبي أحمد وحكومته وحكومته والشعب الاثيوبي الشقيق على الاستقبال وحسن الضيافة

كما عبر عن كامل اشكر وتقديره لفخامة الرئيس اهورو. كينياتا رئيس جمهورية كينيا ومفوض السلم والأمن علي المجهود المبذول في سياق المأمورية المنوطة بمجلس السلم والامن .

وفي هذا الإطار ، أكد رئيس الجمهورية ان توصية ٦٩٣ تجاوزتها الأحداث خصوصا تلك التي عقلت ١٣/١١/٢٠٢٠ تجاوزتها توصية قمة اسكات البنادق في في ديسمبر ٢٠٢٠ وقمة مجلس السلم والأمن مارس ٢٠٢١ بعد حوالي ٥ سنوات من عجز الترويكا عن عقد ولو اجتماع واحد حول القضية التي كلفت بها .

رمزي أحمد توميات

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