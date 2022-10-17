الذكرى الـ 61 لليوم الوطني للهجرة: مصالح الشرطة تقف دقيقة صمت عبر كامل تراب الجمهورية

إحياءً للذكرى الـ 61 ليوم الهجرة المخلدة لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، التزمت مصالح الشرطة عبر كامل التراب الوطني، اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، على الساعة الحادية عشر(11:00) صباحا، بدقيقة صمت، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس.

الوقفة التي أقيمت بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، حضرها المدير العام للأمن الوطني السيد فريد بن شيخ، إلى جانب المدراء المركزيين، الإطارات السامية، الرتباء والمستخدمين الشبيهين.

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