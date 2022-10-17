الذكرى الـ 61 لليوم الوطني للهجرة: مصالح الشرطة تقف دقيقة صمت عبر كامل تراب الجمهورية

17 أكتوبر، 2022

إحياءً للذكرى الـ 61 ليوم الهجرة المخلدة لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، التزمت مصالح الشرطة عبر كامل التراب الوطني، اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، على الساعة الحادية عشر(11:00) صباحا، بدقيقة صمت، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، بباريس.

الوقفة التي أقيمت بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، حضرها المدير العام للأمن الوطني السيد فريد بن شيخ، إلى جانب المدراء المركزيين، الإطارات السامية، الرتباء والمستخدمين الشبيهين.

17 أكتوبر، 2022

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