أعلن اليوم السبت، الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان لها عن تمديد الآجال الخاصة بالإجراءات الإدارية والصحية، موضحا أن القرار يمس أيضا عملية دفع تكلفة الحج.

وكشف البيان، أن الآجال تم تمديدها إلى غاية يوم الأربعاء 8 جوان الجاري. كما جاء القرار بالتنسيق مع مختلف القطاعات المشاركة في تنظيم عملية الحج لهذا الموسم.

وللتذكير، فقد أصدرت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني تعليمات جديدة إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات السعودية يشمل الطيران الخاص. بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين بغرض أداء مناسك الحج لهذا العام .

وتنص الشروط الجديدة، على أن تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمسافرين القادمين لغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ بجملة من الإجراءات اتجاه الحجاج الميامين. والتي تتمثل في أن يكون المسافر أقل من 65 عاما. وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد-19) المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.

كما يشترط أن يقدم الحاج نتيجة فحص سلبي “بي سي آر” لفيروس كورونا. لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى السعودية.

وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالإجراءات التي تصدرها يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية. وسيتم إتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

رمزي أحمد توميات

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