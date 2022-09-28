الديوان الوطني للإحصائيات: التضخم وصل سنة 2022 إلى 9.6 بالمائة

28 سبتمبر، 2022

كشف المدير العام المساعد في الديوان الوطني للإحصائيات حميد زيدوني، أن الناتج المحلي الخام قدر سنة 2022 بـ22 ألف و 79 مليار دينار، مرتفعا بأزيد من 19 في المائة عن 2021، مبرزا أن التضخم وصل إلى 9.6 بالمائة

وأضاف زيدوني، في تصريحات صحفية، أن النمو الاقتصادي وصل في 2020 إلى -6 في المائة وبعض الدول الأوروبية انهارت إلى -20 بالمائة، في حين ارتفع النمو في الجزائر اليوم إلى 3.4 بالمائة

وكشف ذات المتحدث، أن قطاع المحروقات حقق نموا مقدر بـ 10 في المائة بعد أن كان في مستوى سالب، مبرزا أن الصناعة تساهم بنسبة 5.8 بالمائة في الناتج المحلي وحققت نموا بـ3.5 بالمائة

وأضاف المدير العام المساعد، ان الخدمات السوقية تمثل 26.7 بالمائة وحققت نموا بـ4.9 بالمائة في حيث تمثل الخدمات غير السوقية 19.7 بالمائة وحققت نمو بـ 1.5 بالمائة

ليديا كبيش

28 سبتمبر، 2022

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