الدورة الأولى من المشاورات السياسية الجزائرية الروسية تنعقد اليوم بموسكو

اجتمعت، اليوم الجمعة، بموسكو، الدورة الأولى من المشاورات السياسية الجزائرية الروسية، ترأسها مناصفة لوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مع نظيره ميخائيل بوغدانوف، مبعوث رئيس روسيا الاتحادية الخاص للشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج .

ويأتي انعقاد هذا اللقاء في إطار تفعيل مضامين إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة الموقع في موسكو، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى روسيا شهر جوان 2023، يضيف البيان.

ولقد شكلت هذه الدورة من المشاورات السياسية، فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي وترقيته في شتى المجالات. كما سمحت بتبادل وجهات النظر حول مستجدات المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، يختم بيان الخارجية.

ش.ن

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