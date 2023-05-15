الدرك الوطني: 10 آلاف تبليغ عن تجاوزات مرورية يوميا

الدرك الوطني: 10 آلاف تبليغ عن تجاوزات مرورية يوميا

اعلنت مصالح الدرك الوطني عن تسجيل قرابة 10 آلاف تبليغ يوميا عن تجاوزات مرورية تقع على مستوى مختلف الطرقات عبر الوطنيتم معالجتها من طرف فريق مختص يعمل على مدار 24 ساعة.

وحسب الرائد بوشحيط رئيس مكتب الإتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني فلن قيادة الدرك الوطني تولي أهمية كبيرة للتبليغات، لاسيما بعد تسجيل ارتفاع في عدد حوادث المرور بنسبة 30 بالمائة خلال شهر أوت من العام الماضي.

وهو ما استدعى تعزيز التعاون بين المواطنين ووحدات الدرك الوطني لوضع حد لإرهاب الطرقات.

وأضاف بوشحيط، أن عدد التبليغات عبر صفحة “طريقي” التابعة لمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني يصل إلى قرابة 10 آلاف تبليغ يوميا. يتم معالجتها من طرف فريق مختص يعمل على مدار 24 ساعة.

كما أوضح أنه يتم إخطار الوحدات بمتابعة التبليغات المتعلقة بالأمن المروري لاتخاذ الإجراءات المناسبة، فيما يتم تحويل التبليغات الأخرى إلى المديريات المختصة.

وحول طبيعة هذه التبليغات، أكد الرائد بوشحيط أنها تتعلق أساسا بعدم إلتزام سائقي الحافلات بعدد الركاب المسموح به قانونا. بالإضافة كذلك إلى عدم احترام شروط النظافة وغياب الصيانة الدورية للمركبات. وكذا التجاوزات الناجمة عن الحالات الطارئة، على غرار امتناع بعض السائقين

في حال حدوث عطب بحافلتهم. عن طريق توفير حافلة بديلة لاسيما على المسافات الطويلة.

وذكر ذات المسؤول أن صفحة “طريقي” تلعب “دورا كبيرا في الوقاية والتحسيس ونشر الوعي المروري وكذا العمل الرقابي على المتجاوزين من خلال التنسيق بين المواطنين ووحدات الدرك الوطني. ليكون بذلك المواطن شريكا هاما في الحفاظ على السلامة المرورية وأمن الطرقات”

رمزي أحمد توميات

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