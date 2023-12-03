الدرك الوطني يُطيح بشخصين يقومان بترويج الأقراص المهلوسة و المخدرات بالعاصمة

تمكّن أفراد فرقة الأمن والتحري بئر خادم، التابعة للكتيبة الإقليمية د/و ببئر مراد رايس، بالعاصمة معالجة قضيتين مختلفتين، تمثلت الأولى في توقيف شخص قام بحيازة، التخزين، والمتاجرة بالمؤثرات العقلية (أقراص مهلوسة)، و تمثلت الثانية في توقيف شخص قام بحيازة والتخزين والمتاجرة بالمخدرات (كيف معالج).

و جاءت العمليتين بناءً على معلومات مؤكدة واردة إلى أفراد الفرقة مفادها قيام شخصين بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية،

و بعد استغلال جيد للمعلومة، تم وضع خطة أمنية محكمة من أجل توقيف المشتبه فيهما، حيث تمكّنت الفرقة من حجز كمية من المؤثرات العقلية (1200 قرص بريغابالين 300 مغ)، إضافة إلى المخدرات قُدّرت بـ 414غ من الكيف المعالج، و مبلغ مالي قدره 36000 دج من عائدات النشاط الإجرامي، مع حجز مركبة +دراجة نارية.

و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن تهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية النقل والتخزين والمتاجرة بالأقراص المهلوسة والمخدرات بطريقة غير مشروعة.

شرف الدين عبد النور

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