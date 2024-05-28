الدرك الوطني يوقف 3 أشخاص و  يحجز كمية معتبرة من الكوكايين ببسكرة

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالوطاية، بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسكرة، في عملية نوعية، من حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة نوع “كوكايين”، وتوقيف جماعة إجرامية متكونة من 3 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 39 و 40 سنة.

و تمت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بناءً على معلومات واردة، مفادها محاولة تمرير كمية من مادة الكوكايين، من إحدى الولايات الشرقية إلى ولاية بسكرة، على متن مركبة نوع “بيجو 208″، حيث تم على الفور، وضع تشكيل أمني محكم، بوضع نقطة مراقبة وتفتيش على مستوى محاور الطرق المحتمل المرور عليها.

و تم توقيف المركبة محل المعلومة بعد مشاهدتها، و إخضاعها لعملية التفتيش، أين عُثر على كمية معتبرة من الكوكايين، قُدرت بـ 213 غ، كانت مخبأة ومُموهة بإحكام تحت مقود السيارة، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج، ليتم توقيف شخصين مشتبه فيهما، واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

كما تم في إطار مواصلة إجراءات التحقيق، وبعد الحصول على إذن بالتفتيش عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، توقيف المشتبه فيه الثالث.

هذا و أسفرت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، عن حجز 213 غ من مادة الكوكايين، سيارتين سياحيتين، مبلغ مالي من العملة الوطنية مقدر بــ: 53300.000 دج، مبلغ مالي من العملة الصعبة قُدّر بـ230 أورو، و10 فرنك سويسري، إضافة إلى 04 أختام، وصحن زجاجي، وملعقة تستعملان في استهلاك المخدرات.

و سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، فور الانتهاء من التحقيق.

شرف الدين عبد النور