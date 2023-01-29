الدرك الوطني يوضح بخصوص إلغاء ولاية تسجيل المركبات في لوحات الترقيم

فندت مصالح الدرك الوطني المنشورات المتداولة المتعلقة بالشكل الجديد لأرقام تسجيل المركبات والذي لا يتضمن ولاية التسجيل مؤكدة أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة.

و أوضح ذات المصالح عبر صفحة طريقي، اأن ما ورد في الجريدة الرسمية العدد 3 الصادرة في 17 جانفي 2023 يتعلق بصدور قرار يُعدل القرار المؤرخ في 05 ماي 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المُطبقة رقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة.

وأضاف المصدر، أن هذا التعديل يتعلق أساسا بالمركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير وتحمل الرسم البياني 22 أو 33.

ووفقا للمنشور فإن أصحاب هذه المركبات ملزمون بإخضاعها للمراقبة المطابقة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا. بهدف تحديد سنة أول وضع لها في السير.

كما دعت ذلت المصالح مالكي المركبات التي تحمل بطاقات ولوحات ترقيمها الرسمين البيانين 22 أو 33 إلى وجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة، واستبدالها بأخرى تتضمن سنة أول الوضع في السير قبل 31 ديسمبر 2023.

رمزي أحمد توميات

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