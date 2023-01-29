الدرك الوطني يوضح بخصوص إلغاء ولاية تسجيل المركبات في لوحات الترقيم

29 يناير، 2023

فندت مصالح الدرك الوطني المنشورات المتداولة المتعلقة بالشكل الجديد لأرقام تسجيل المركبات والذي لا يتضمن ولاية التسجيل  مؤكدة أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة.

و أوضح  ذات المصالح عبر صفحة طريقي، اأن ما ورد في الجريدة الرسمية العدد 3 الصادرة في 17 جانفي 2023 يتعلق بصدور قرار يُعدل القرار المؤرخ في 05 ماي 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المُطبقة رقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة.

وأضاف المصدر، أن هذا التعديل يتعلق أساسا بالمركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير وتحمل الرسم البياني 22 أو 33.

ووفقا للمنشور فإن أصحاب هذه المركبات ملزمون بإخضاعها للمراقبة المطابقة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا. بهدف تحديد سنة أول وضع لها في السير.

كما دعت ذلت المصالح مالكي المركبات التي تحمل بطاقات ولوحات ترقيمها الرسمين البيانين 22 أو 33 إلى وجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة، واستبدالها بأخرى تتضمن سنة أول الوضع في السير قبل 31 ديسمبر 2023.

رمزي أحمد توميات

29 يناير، 2023

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