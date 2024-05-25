الدرك الوطني لبومرداس يفكك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة المركبات

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة المركبات عبر إقليم ثلاث (03) ولايات (الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة)، حسب بيان لقيادة الدرك الوطني الذي أضاف أن العملية تدخل في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية الممتلكات عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس،

وتم تحديد هوية أفراد هاته العصابة،بعد تنشيط عنصر الإستعلام والتحري، اذ علم انها تتكون من سبعة (07) أشخاص، خمسة (05) أشخاص جنس ذكر مهامهم مقسمة بين التخطيط والتدبير وتشغيل المركبات بعد كسر منظومة التشغيل، وكذا استئجار السيارات من وكالات الكراء، لترصد الضحايا والإعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء، و إثنان (02) من جنس أنثى يكمن دورهما في إستدراج الضحايا إلى أماكن معزولة.

كما أفاد البين أيضا ان العملية أسفرت عن توقيف 07 أشخاص وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

كما تم استرجاع أربع 04 سيارات مسروقة.

حجز سيارة واحدة 01 تستخدم في التنقلات،يختم بيان قيادة الدرك الوطني.

ش.ن