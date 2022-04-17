الدرك الوطني: عقوبة الاستيلاء على الطرق وملحقاتها وتحويلها إلى مواقف للمركبات

الدرك الوطني: عقوبة الاستيلاء على الطرق وملحقاتها وتحويلها إلى مواقف للمركبات

اعتبر مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، أن ظاهرة الاستيلاء على الطرق وملحقاتها وتحويلها إلى مواقف للمركبات، تعتبر جنحة يعاقب عليها القانون.

وحسب صفحة”طريقي” فإن ظاهرة الاستيلاء على الطرق وملحقاتها وتحويلها إلى مواقف للمركبات، تعتبر جنحة، منصوص عليها بالمادة 386 مكرر.

وقالت ذات المصالح :” يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بمقابل وبدون رخصة من الجهة الإدارية المختصة، باستغلال طريق أو جزء منه أو مساحة عمومية أو خاصة كموقف للمركبات”.

واضاف مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني: “كما تأمر الجهة القضائية بمصادرة المبالغ المالية الناتجة عن هذه الجنحة”.

ليديا كبيش

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