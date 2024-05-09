الدرك الوطني بمعسكر يحجز كمية معتبرة من الـ “كوكايين”

قام أفراد فصيلة الطريق السيار شرق/غرب (معسكر)، بناءً على معلومات واردة، مفادها محاولة تمرير شحنة من المخدرات، بخدمة شرطة المرور، على مستوى السد الثابت، بالطريق السيار شرق/غرب، بإقليم بلدية رأس عين عميروش، حيث لفت إنتباههم سيارة سياحية تبدو على ملامح سائقها مظاهر الإرتباك.

وتم العثور، بعد توقيف السائق، ومراقبة الوثائق الإدارية للمركبة، وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً باستعمال الثنائي السينو تقني، على مخبأ سري مهيأ تحت المقاعد الأمامية، بداخله أكثر من (16)كلغ من المخدرات الصلبة، من الكوكايين.

و تم توقيف المشتبه فيه، واقتياده إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعقاز، لمواصلة التحقيق؛

كما مكّنت العملية، بعد التعمق في التحقيق و استفاء جميع الاجراءات القانونية وتمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن، من تفكيك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة، يمتد نشاطها عبر كامل ولايات الوطن.

و أسفرت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، عن حجز، 16 كلغ من المخدرات الصلبة (كوكايين)، توقيف 8 أشخاص من بينهم إمرأتان، وحجز 4 سيارات سياحية و واحدة نفعية، و مبلغ مالي من العملة الوطنية قُدربـ (20) ملايين سنتيم، و سلاح أبيض من الصنف السادس، 12هاتف نقال، حامل مغناطيسي، بطاقات تسجيل للمركبات السياحية، و كمية من الذهب ما يقارب 500 غ.

هذا وسيتم تقديم المشتبه فيهم، أمام السلطات القضائية المختصة إقليميا، فور الانتهاء من التحقيق.

شرف الدين عبد النور