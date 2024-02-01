الدرك الوطني بسيدي موسى يحجز لحوما حمراء فاسدة موجهة للإستهلاك البشري

أوقف أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بسيدي موسى، على مستوى الطرق السيار شرق غرب، شاحنة من أجل المراقبة الروتينية، وبعد مراقبة مختلف الوثائق وتفتيش الشاحنة، تم العثور على كمية من اللحوم الحمراء موجهة للإستهلاك البشري إنبعثت منها رائحة كريهة، ليتم توقيف الشاحنة وسائقها واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات.

و بعد عرض اللحوم المحجوزة على الطبيب البيطري لبلدية سيدي موسى، أكد هذا الأخير بأن هذه اللحوم غير صالحة للإستهلاك البشري ولا الحيواني، حسب بيان قيادة الدرك الوطني.

كما مكّنت العملية، من حجز 22 رأس خروف، قُدّرت بـ 290 كلغ لحم خروف، و90 كلغ لحم بقري.

و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا والمصالح المختصة، تم إتلاف السلع المحجوزة على مستوى مركز الردم التقني بالزعاترية.

شرف الدين عبد النور

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