الدرك الوطني بخنشلة يحجز 25200 قرص مهلوس

تمكّن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببابار ولاية خنشلة من توقيف شبكة إجرامية منظمة،ينشط أفرادها في تهريب وترويج الأدوية ذات التأثير العقلي وهذا بعد ورود معلومة حول عملية تهريب كمية من الأقراص المهلوسة عبر إقليم الاختصاص،

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّه تمّ وضع تشكيل متحرك وآخر ثابت عبر كل المسالك والمنافذ المحتمل المرور عليها، ومن خلالها تم رصد السيارة المشتبه فيها وهي قادمة من إحدى الولايات المجاورة ليتم توقيفها، بعد تفتيش السيارة تفتيشا دقيقا تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة داخل قارورة الغاز المميع الخاصة بالسيارة.

أسفرت العملية على توقيف سائق السيارة في حين يبقى شخصين في حالة فرار وحجز 25200 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300ملغ وسيارة سياحية، حسب ذات البيان الذي خلص أنّه سيتم تقديم المشتبه فيهم لدى الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

ش.ن