الدرك الوطني بتمنراست يُطيح بعصابة تعتدي على المواطنين بالأسلحة النارية

أوقفت مصالح الدرك الوطني يوم 11 ماي الجاري، بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة مجموعة من قطاع الطرق.

وجاءت هذه العملية نتيجة للاستغلال الأمثل للمعلومات، مكنت من تحييد عناصر مجموعة إجرامية متكونة من ثلاثة (03) مجرمين ويتعلق الأمر بكل من: “ب. محمد”، “ل. يوسف” و”ت.غالي”.

كما تم خلال نفس هذه العملية استرجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة (04) مخازن ذخيرة و(103) طلقة عيار 7.6239 X ملم، ومركبتين (02) رباعيتي الدفع وهواتف نقالة.

تم تقديم هذه أفراد هذه العصابة الإجرامية التي كانت تعتدي على المواطنين باستعمال الأسلحة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست، أين تم وضعهم رهن الحبس المؤقت بتهم تكوين جمعية أشرار وبث الرعب في أوساط السكان، وحيازة سلاح حربي وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة وكذا جناية السرقة باستعمال السلاح.

ليديا كبيش

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