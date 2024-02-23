الدرك الوطني ببومرداس يحجز كمية معتبرة من مادة الحمص موجه للمضاربة

تمكنت فرقة الأبحاث بخميس الخشنة من توقيف جماعة إجرامية وحجز كمية معتبر من مادة الحمص موجه للمضاربة.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أن وقائع القضية تعود إلى قيام أفراد فصيلة الطريق السيار شرق غرب بخميس الخشنة بخـدمة شرطة الطريق أين تم توقيف شاحنة كانت قادمة من إحدى ولايات الشرق الجزائري متوجهة إلى إحدى ولايات الغرب الجزائري، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية و وتفتيش المركبة تم معاينة 45 قنطار من مادة الحمص معبأة داخل أكياس بوزن 50 كلغ مموهة بـ12 كيس من نفس اللون والحجم بداخلها طحين لنواة الزيتون.

وكشف المصدر ان العملية أسفرت عن توقيف أربعة (04) أشخاص ( 02) يقطنان بإقليم ولاية سطيف و 02 يقطنان بإقليم ولاية غليزان.

كما تم حجز 90 كيس من مادة الحمص بوزن 50كلغ بوزن إجمالي قدره 45 قنطار، و شاحنة.

ليتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

كما أشار بيان لقيادة الدرك الوطني أن القضية تدخل في إطار المحافظة على الأمن الغذائي والصحي ومحاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة واحتكار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك، عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس.

ش.ن

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