الدرك الوطني ببسكرة يحجز أكثر من 4420 قرص مهلوس ويوقف أربعة أشخاص مشتبه فيهم

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأوماش في عملية نوعية من تفكيك جماعة أشرار وحجز أكثر من 4420 قرص مهلوس نوع بريغابالينوتوقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 سنة .

وأفاد بيا نلقيادة الدرك الوطني أنّ العملية تمت بناء على معلومات واردة مفادها محاولة تمرير كمية من المؤثرات العقلية عبر أحد المسالك الترابية بإقليم بلدية أوماش، على الفور تم وضع تشكيل امني محكم تشكيل دوريات ووضع نقاط مراقبة وتفتيش على مستوى الطرق المحتمل المرور عليها ، ليتم توقيف الشخص محل المعلومة بمحيط السارق بلدية أوماش ،أين تم التأكد من هويته وبعد تفتيشه تفتيش امني دقيق و تمشيط المنطقة حيث يتواجد تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـأكثرمن (4420) قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 ملغ داخل كيس بلاستيكي على بعد أمتار من مكان تواجده أين تم توقيفه و اقتياده لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق .

مواصلة لإجراءات التحقيق تم توقيف باقي أفراد الشبكة واقتيادهم لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق، فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، يضيف البيان .

ش.ن