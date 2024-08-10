الدرك الوطني بالوادي يوقف شخصين ويحجز مركبتين بدون وثائق إدارية

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي خليفة بالوادي، شخصين، وحجزت مركبتين بدون وثائق إدارية، وجهاز إتصال لاسلكي ومنظار، حسب ما أورده بيان قيادة الدرك الوطني.

وجاء ذلك حسب ذات المصدر، استغلالا المعلومات مؤكدة ورادة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني يحاسي خليفة، مفادها وجود مرکبات من المحتمل أن تكون مهربة مركونة بإحدى المنازل بإقليم الاختصاص.

وتم بناءً على المعلومة الواردة-يضيف المصدر ذاته-تفعيل عنصر الاستعلام والتحري في القضية، حيث تم تحديد مكان تواجد المنزل بدقة وهوية مالكه، أين قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بتفتيش منزل المشتبه فيه بعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا، والحصول على إذن بالتفتيش، حيث أسفرت العملية عن توقيف شخصين وحجز مركبتين وجهاز إتصال لاسلكي وجهاز منظار.

كما فتحت الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بحاسي خليفة، تحقيقا في القضية، حيث تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليما فور الانتهاء من التحقيق.

شرف الدين عبد النور