الدرك الوطني بالوادي يضع حدّا لنشاط شبكة متورطة في الترويج والمتاجرة بالمؤثرات العقلية

تمكّنت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالوادي، على إثر عمليتين مفاصلتين، من وضع حدّ لنشاط عصابات المتاجرة بالمؤثرات العقلية، حيث أوقفت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالحمرية أربعة أشخاص مطورتين في الحيازة والنقل والمتاجرة بالمؤثرات العقلية، باستعمال مركباتهم الخاصة وباستغلال مركبات يقومون بكرائها، حسب ما أفادت به قيادة الدرك الوطني.

وأوضح المصدر أنّ العملية الأولى نفذت بعد رصد وتفتيش مركبة سياحية متّجهة نحو ولاية ساحلية، عثر على متنها على كمية من الأقراص المهلوسة مخبأة ومموّهة داخل تجاويف واقي الصدمات الخلفي للمركبة.

في حين تمّت العملية الثانية، حسب ذات المصدر بتوقيف مركبتين سياحيتين متجهتين نحو ولاية شرقية، يقوم سائق إحداهما بفتح وتأمين الطريق للإفلات من المراقبة الأمنية، أوقف خلالها ثلاثة أشخاص ينحدرون من نفس الولاية، مع حجز كمية من الأقراص المهلوسة مخبأة ومموّهة داخل العجلة الاحتياطية للمركبة،

أسفرت العمليتان إجمالا عن حجز 10755 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 ملغ، حجز ثلاث مركبات سياحية، توقيف أربع أشخاص سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق.

كوثر غريبي