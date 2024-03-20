الدرك الوطني بالوادي يحجز 900 كلغ “قلب اللوز” غير صالح للإستهلاك

20 مارس، 2024

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقيبة، أثناء قيامهم بخدمة دورية عبر إقليم الاختصاص، من توقيف شاحنة نوع “هايفي” ذات ترقيم ولاية الوادي، بعد تفتيشها، أين تم العثور على 180 صينية متوسطة الحجم من الحلويات التقليدية “نوع قلب اللوز”، بوزن إجمالي قدره 900 كلغ، لا تتوفر على شروط النظافة والنظافة الصحية، و شروط الحفظ، كانت موجهة للاستهلاك البشري.

و تم على إثر ذلك، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، تحويل الشاحنة وسائقها إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق، أين تم فتح تحقيق في القضية، مع إتلاف كمية المحجوزات بالتنسيق مع مصالح مفتشية التجارة ومصالح بلدية الدبيلة.

 

شرف الدين عبد النور

20 مارس، 2024

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