الدرك الوطني بالعاصمة يضع حدّا لنشاط عصابات خطيرة تنشط في تجارة بيع وترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات

17 يناير، 2024

تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر من تفكيك ثلاث شبكات خطيرة تنشط في تجارة بيع وترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات على مستوى أحياء درقانة، تسالة المرجة وبلدية الشراقة.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ العملية التي شنّتها وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر بحر هذا الأسبوع حملة واسعة النطاق ضد المنحرفين، حفاظا على الأمن والسكينة العموميتين، أسفرت عن توقيف 11 شخص مسبوقين قضائيا، وحجز 21839 قرص مهلوس، 0.73 كوكايين، قطعتين من المخدرات مهيأة للترويج، ألعاب نارية، أسلحة بيضاء، 5 هواتف نقالة، سيارتين، ومبلغ مالي كعائدات الترويج.

وأضاف البيان أنّه سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من مجريات التحقيق.

وخلص بيان قيادة الدرك الوطني أنّ هذا يندرج في إطار مخطط عمل المجموعة الإقليمية في محاربة شبكات المخدرات وشبكات الإعتداء والسرقة على المواطنين التي قضت عليها وحدات المجموعة الأسبوع الماضي بحل 20 قضية في ظرف أسبوع بأحياء العاصمة.

ش.ن

 

17 يناير، 2024

مقالات ذات صلة

تسجيل 1855 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

21 يناير، 2022

حمداني: الأمن الغذائي يمثل في الجزائر محورا من محاور العمل التنموي

17 أكتوبر، 2020

مجلس السلم والأمن الإفريقي يعقد اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة الوضع في الصحراء الغربية

9 مارس، 2021

الجيش الصحراوي ماض في كفاحه المسلح حتى بسط السيادة على كامل الأراضي الصحراوية

16 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: