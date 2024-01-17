الدرك الوطني بالعاصمة يضع حدّا لنشاط عصابات خطيرة تنشط في تجارة بيع وترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات

تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر من تفكيك ثلاث شبكات خطيرة تنشط في تجارة بيع وترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات على مستوى أحياء درقانة، تسالة المرجة وبلدية الشراقة.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ العملية التي شنّتها وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر بحر هذا الأسبوع حملة واسعة النطاق ضد المنحرفين، حفاظا على الأمن والسكينة العموميتين، أسفرت عن توقيف 11 شخص مسبوقين قضائيا، وحجز 21839 قرص مهلوس، 0.73 كوكايين، قطعتين من المخدرات مهيأة للترويج، ألعاب نارية، أسلحة بيضاء، 5 هواتف نقالة، سيارتين، ومبلغ مالي كعائدات الترويج.

وأضاف البيان أنّه سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من مجريات التحقيق.

وخلص بيان قيادة الدرك الوطني أنّ هذا يندرج في إطار مخطط عمل المجموعة الإقليمية في محاربة شبكات المخدرات وشبكات الإعتداء والسرقة على المواطنين التي قضت عليها وحدات المجموعة الأسبوع الماضي بحل 20 قضية في ظرف أسبوع بأحياء العاصمة.

ش.ن

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