الدرك الوطني بالعاصمة يضع حدّا لعصابة إجرامية تحترف سرقة السيارات

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية، تحترف سرقة السيارات والمركبات، وتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار، بولاية الجزائر، والولايات المجاورة.

و جاءت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، على اثر معلومات متحصل عليها، كانت محل تتبع دقيق لأفراد العصابة التي قامت بسرقة سيارة ببلدية الدار البيضاء، ليتم فتح تحقيق واستغلال كاميرات المراقبة من مكان سرقة السيارة، أين تم التعرف على السيارة المستحضرة لعملية السرقة.

كما مكّن التحقيق في القضية، من توقيف 4 أشخاص، مع استرجاع السيارة المسروقة، وحل 03 قضايا عالقة مماثلة.

هذا وسيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة، بعد استيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية.

شرف الدين عبد النور