الدرك الوطني بالدار البيضاء يُطيح بشخصين ويحجز 1640 قرصا مهلوسا

تـمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء، من الإطاحة بشخصين، يمتهنان ترويج المؤثرات العقلية، عبر إقليم بلدية الدار البيضاء والبلديات المجاورة لها.

و جاءت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، إثر تلقي مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر 1055، الخاص بالدرك الوطني، مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من الأقراص المهلوسة داخل منزله.

و تم على إثر ذلك، تنشيط عنصر الإستعلام، لتحديد هوية المشتبه فيه، وعنوان منزله، ليتم وضع خطة أمنية محكمة من أجل إلقاء القبض عليه.

كما تبيّن، بعد التحقيق المعمق في القضية، أن هذه الأقراص المهلوسة، تمت سرقتها من طرف أحد الموقوفين من مصنع أدوية، بصفته يعمل بذات المصنع.

و مكنت العملية، من توقيف شخصين، وحجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 1640 قرصا مهلوسا، ومبلغ مالي قدره 318000 دج، إضافة إلى حجز مركبتين، كانا يستعملانهما في النشاط الإجرامي.

هذا و سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية، بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، من أجل جنحة الحيازة قصد العرض و البيع أقراص مهلوسة ومؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية.

شرف الدين عبد النور