الدرك الوطني بالجزائر يوقف نشاط عصابة سرقة الصيدليات

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخرايسية من توقيف 03 أشخاص يقومون بالسطو على الصيدليات.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أن العملية جاءت بناء على معلومات تحصلت عليها الفرقة ، على الساعة الثالثة صباحا مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم بحي سيدي بوخريص بلدية خرايسية، أين تم التنقل الفوري والسريع لعناصر الدورية التي كانت متواجدة بأحد الأحياء المجاورة وعند الوصول ، تم محاصرة المكان وتوقيف ثلاثة (03) أشخاص في حالة تلبس قاموا بالدخول إلى الصيدلية لغرض السرقة عن طريق كسر الباب الرئيسي للصيدلية.

مكنت العملية من استرجاع كامل المسروقات المتمثلة في (294 قرص مهلوس نوع كيتيل KIETYL مبلغ مالي قدره 23 مليون و900 ألف سنتيم ، و العديد من المواد الصيدلانية.

أسفر التحقيق مع أفراد العصابة عن تورطهم في 15 قضية عالقة على مستوى اقليم الجزائر و بومرداس

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، يختم بيان قيادة الدرك الوطني.

ش.ن

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