الدرك الوطني بالبليدة يضع حدا لنشاط شبكة إجرامية تقوم بالمتاجرة و ترويج المخدرات

تمكّن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بالمتاجرة و ترويج المخدرات.

وأفاد بيان لمصلحة الإعلام والاتصــال لقيادة الدرك الوطني أنّ العملية التي تدخل في إطار مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، تمّت بناء على استغلال معلومات واردة إلى أفراد الفصيلة مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بالمتاجرة وترويج المخدرات على مستوى ولايات الوسط.

بعد تنشيط عنصر الإستعلام و تكثيف التحريات ، تم توقيف ثلاثة (03) أشخاص مشتبه فيهم مع حجز كمية من الكيف المعالج.

مواصلة للتحقيق وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية و التنقل إلى ولاية مجاورة، تم توقيف باقي عناصر الشبكة الإجرامية، حسب ذات البيان.

كما أفاد ذات المصدر أنّ العملية أسفرت عن توقيف ستة (06) أشخاص مشتبه فيهم تترواح أعمارهم ما بين (22-35) سنة بجناية تكوين جمعية أشرار،جنحة الحيازة النقل و المتاجرة بالمخدرات(كيف معالج) بطريقة غير مشروعة ، حجز 3 كلغ و350 غ من الكيف المعالج، أسلحة بيضاء، 06 هواتف نقالة و سيارة سياحية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة .

ش.ن