الدرك الوطني بالبليدة يضع حدا لشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تهرب الرعايا الأفارقة خارج الوطن

تمكّن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، تقوم بتهريب الرعايا الأفارقة خارج الوطن.

و تمت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بناءً على استغلال معلومات واردة إلى أفراد الفصيلة، مفادها أن رعايا أفارقة تم استقبالهم بولاية البليدة، من طرف جزائريين، بالتنسيق مع رعيتين إفريقيتين، و اللذان يعدان حلقة وصل مع عناصر شبكة إجرامية تتكفل بتحضير الرعايا الأفارقة بالجنوب، للتنقل ليلا باستعمال وسائل نقل مموهة عبر عدة ولايات جنوبية وداخلية، وصولا إلى ولاية البليدة، مقابل مبالغ مالية مغرية.

و تم استكمالا للتحقيق، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، و ترصد تحركات المشتبه فيهم، في القضية، وضع خطة أمنية محكمة، لتوقيف عناصر الشبكة الإجرامية.

كما أسفرت العملية، عن توقيف 12 شخصا مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين (24-56) سنة، من بينهم رعيتين إفريقيتين، بجناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، مع حجز 12 هاتفا نقالا، سيارة نفعية، و 04 سيارات سياحية، كانت تستعمل في عمليات التهريب.

هذا و سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور