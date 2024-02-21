الدرك الوطني بالأغواط يحجز1057غ من المخدرات ويوقف 03 أشخاص

تمكّن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط ، على اثر معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسبقاق، مفادها تمرير كمية من المخدرات أين تم وضع خطة محكمة على مستوى الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين بلديتي سبقاق و أفلو.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّه في خلال هذه العملية التي تدخل في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها تمّ توقيف سيارة على متنها شخص واحد وبعد تفتيش المركبة تم العثور على 11 صفيحة من المخدرات بوزن 1 كغ و 57 غ أين تم توقيف شخص و اقتياده إلى الفرقة لمواصلة التحقيق .

بعد تكثيف التحريات و إستفاء الإجراءات القانونية تم التنقل إلى ولاية المجاورة ، ليتم توقيف (03) أشخاص آخرين من جنس ذكر متورطين في القضية، تتراوح أعمارهم بين 30-38 سنة ، مع حجز مركبتين.

كما كشف البيان أنّه تمّ حجز 1057 غ من الكيف المعالج، 03 مركبات و 03 هواتف نقالة.

وخلص بيان قيادة الدرك الوطني أنّه سوف يتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا على خلفية تورطهم في جناية النقل والحيازة والمتاجرة بالمخدرات .

ش.ن

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