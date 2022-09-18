الدراجات النارية تتسبب في 20 بالمائة من حوادث المرور

تسببت الدراجات النارية خلال الأشهر السبعة الأخيرة في 20.67 بالمائة من حوادث المرور، حسبما كشفت عنه المكلفة بالإعلام في المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات.

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وأكدت فاطمة خلاف، لدى حلولها ضيفة على الإذاعة الوطنية، أن رقم حوادث المرور مرعب ورهيب. مضيفة أن الدراجات النارية تشكل خطرا كبيرا على السلامة المرورية، باعتبار أن غالبية مستعمليها من فئة الشباب وهذه الفئة عادة ما تميل إلى المغامرة والمناورات الخطيرة على الطرقات.

وحملت ذات المتحدثة المسؤولية لأولياء السائقين بالدرجة الأولى ، لأن الشباب بين 16 و 18 سنة لا يحصلون على ترخيص سياقة الدراجات النارية إلا بعد موافقة الأولياء وهو ما يتضمنه قانون المررو.

وفي هذا الصدد، دعت ضيفة الإذاعة، الأولياء إلى مرافقة أبنائهم بالنصح والتحسيس بخطر الدراجة النارية في حال استعمالها بشكل متهور وعدم الالتزام التام بقواعد المرور.

كما أكدت المكلفة بالاعلام، على أن القانون يضع فرقا بين الدراجة النارية والدراجة المتحركة، مشيرة الى أن هذه الأخيرة لا تتعدى سعة أسطوانتها 50 سم مكعب ويتم سياقتها بترخيص من الوالي. يرفق بتصريح من الولي بالنسبة لشاب لا يتجاوز عمره 16 عاما.

و بخصوص إلغاء سحب رخصة السياقة بحوادث المرور، أكدت ضيفة الإذاعة أن الإحصائيات الأخيرة تثبت أن هناك إستقرار في حوادث المرور، كاشفة عن تسجيل إنخفاض نسبي بـ 5.48 بالمائة في عدد الحوادث المرورية وانخفاض في عدد الجرحى.

رمزي أحمد توميات

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