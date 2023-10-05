الدخول الجامعي…أزيد من 2.3 مليون عملية دفع عبر الانترنت لحقوق التسجيل والنقل والإيواء

تم تسجيل أكثر من 2.3 مليون عملية دفع عبر الانترنت لحقوق التسجيل والنقل والإيواء بمناسبة الدخول الجامعي 2023/2024.

وكشفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في بيان لها، أن عمليات الدفع عبر الانترنت بواسطة البطاقة الذهبية لحقوق التسجيل والنقل والإيواء بمناسبة الدخول الجامعي الجاري بلغت 2.368.270 عملية،

وحسب نص البيان فقد شملت لأول مرة عمليات دفع حقوق التسجيل (وإعادة التسجيل) والنقل والإيواء، بعد أن كانت تقتصر في السنوات الماضية على حقوق تسجيل الطلبة الجدد فحسب.

هذا وقد ارتفع عدد العمليات المسجلة بما يقارب 19 مرة مقارنة بسنة 2022 التي سجلت 125.618 عملية، في حين كان هذا العدد يقدر بـ 99.666 عملية سنة 2021 و64.786 عملية سنة 2020.

وأوضح المصدر ذاته أن النتائج تم تحقيقها بفضل التنسيق الوثيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار جهود الرقمنة التي قامت بها، إضافة إلى توفير البنية التحتية التي تسمح بذلك، لاسيما من خلال تضاعف عدد البطاقات الذهبية المتداولة في الجزائر، التي تجاوز عددها حاليا 12 مليون بطاقة، بعد أن كان لا يتعدى 6 مليون بطاقة في بداية سنة 2020 إلى جانب التحسن الملحوظ في مؤشرات توفير الانترنت في بلادنا

وللاشارة تسجل الجزائر حاليا أكثر من 5.3 مليون أسرة موصولة بالانترنت الثابت في حين أن هذا المؤشر لم يكن يتجاوز 3.5 مليون أسرة في بداية سنة 2020، فضلا عن أكثر من 45 مليون اشتراك في الأنترنت النقال، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 37 مشترك في بداية سنة 2020.

رمزي أحمد توميات

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