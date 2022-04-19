أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، انه تطرق رفقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى العديد من المسائل التي تهم الشأن الليبي والتعاون بين البلدين.

وكشف الدبيبة، عقب لقائه بالرئيس تبون، أنه تناول مع الرئيس تبون، عقد الإنتخابات القادمة في ليبيا، وكذا تصور للحكومة في هذا المشروع المهم والإنتقال بليبيا من دائرة الإنتقالية إلى الإستقرار واختيار الشعب الليبي.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه تم التطرق لدور الجزائر في دعم الإنتخابات وإجرائها في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى ضرورة زيادة التعاون الإقتصادي بين البلدين. خاصة في مجال النفط والغاز بعد الظروف العالمية بهدف زيادة الانتاج والتنسيق للتحكم في الأسعار وتسويقها”.

كما كشف المسؤول الليبي، أن الحكومة ستقوم بخطوات رادعة ضد العبث في ثروات الشعب الليبي. والقرار السيادي في ليبيا هو قرار شرعي ودولي.

وأضاف الدبيبة:”كما تطرقنا إلى إمكانية عقد لقاء أو مؤتمر لوزراء خارجية الدول بشأن ليبيا و ندعم هذا الاتجاه لتغطية الخطوات المهمة التي يدعمها العالم للانتخابات في ليبيا”.

ليديا كبيش

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