الخارجية تُجدّد نداءها لأعضاء الجالية المتواجدين في أوكرانيا للتقيّد بالتوجيهات والإرشادات التي أحاطتهم بها سفارة الجزائر بكييف

25 فبراير، 2022

أفاد وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها أنّها تواصل متابعتها لتطورات الأوضاع في جمهورية أوكرانيا وتؤكد حرصها التام للعمل وتضافر الجهود من أجل سلامة أفراد الجالية الوطنية المقيمين في هذا البلد من خلال السفارة الجزائرية بكييف وبالتنسيق مع سفارتي الجزائر في وارسو وبوخارست.

وفي هذا الإطار، يضيف البيان، تجدد الوزارة نداءها لأعضاء الجالية المتواجدين في أوكرانيا للتقيّد بالتوجيهات والإرشادات التي أحاطتهم بها سفارة الجزائر بكييف التي تسهر، في الظروف الصعبة السائدة حاليا، على البقاء في تواصل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
تذكر الوزارة من جديد بالرقم الأخضر المجاني الذي تم وضعه تحت تصرف أبناء جاليتنا بهذا البلد للتواصل مع سفارة الجزائر بكييف: 500068-0800، إضافة إلى الرقم الأخضر الذي تم استحداثه على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : 00 45 50 021.

ش.ن

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