الخارجية الصحراوية: الشعب الصحراوي مستمر في كفاحه حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة مهما كلفه ذلك من ثمن

22 فبراير، 2022

جدد وزير الشؤون الخارجية الصحراوية، عضو الأمانة الوطنية محمد سالم ولد السالك، التأكيد على أن الشعب الصحراوي مستمر في كفاحه المشروع بكل السبل والطرق المشروعة مهما كلفه ذلك من ثمن حتى نيل حريته واستقلاله .

وقال ولد السالك، في لقاء له مع جريدة The Standard الكينية أمس الأحد: ” أن الشعب الصحراوي بقيادة البوليساريو عازم على القتال ومواصلة النضال بكل الطرق والوسائل المشروعة بما في ذلك الكفاح المسلح”.

وأضاف ذات المتحدث ” لكننا نظل منفتحين أيضًا على كل الحلول السلمية والمعقولة والجادة التي يقترحها المجتمع الدولي شريطة أن تكون وفقا للقانون والشرعية الدولية التي تضمن للشعب الصحراوي حقه المشروع في الحرية والاستقلال .

أما بخصوص استئناف الكفاح المسلح ، أشار وزير الشؤون الخارجية الصحراوي إلى أن النظام المغربي هو الذي فرض علينا الحرب عندما أعتدى على مدنيين صحراويين بالثغرة غير الشرعية بالكركرات في 13 نوفمبر 2020 .

وتابع نفس المسؤول قائلا:” إذا كانت الحرب هي السبيل الوحيد لدفع عجلة حل النزاع إلى الأمام فمن واجبنا خوض تلك الحرب وهذا ما نقوم به”

 رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of القضية الصحراوية: التظليل الإعلامي يعد الركيزة الأساسية للسياسة المغرضة للمخزن

القضية الصحراوية: التظليل الإعلامي يعد الركيزة الأساسية للسياسة المغرضة للمخزن

16 يناير، 2021
Photo of قوات البوليساريو تواصل هجماتها ضد الاحتلال المغربي

قوات البوليساريو تواصل هجماتها ضد الاحتلال المغربي

21 يناير، 2021
Photo of خبراء الملاحة الجوية يصنفون المجال الجوي للصحراء الغربية ضمن المستوى الثالث من حيث الخطورة

خبراء الملاحة الجوية يصنفون المجال الجوي للصحراء الغربية ضمن المستوى الثالث من حيث الخطورة

3 يونيو، 2021
Photo of تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

2 يونيو، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: