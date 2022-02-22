الخارجية الصحراوية: الشعب الصحراوي مستمر في كفاحه حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة مهما كلفه ذلك من ثمن

جدد وزير الشؤون الخارجية الصحراوية، عضو الأمانة الوطنية محمد سالم ولد السالك، التأكيد على أن الشعب الصحراوي مستمر في كفاحه المشروع بكل السبل والطرق المشروعة مهما كلفه ذلك من ثمن حتى نيل حريته واستقلاله .

وقال ولد السالك، في لقاء له مع جريدة The Standard الكينية أمس الأحد: ” أن الشعب الصحراوي بقيادة البوليساريو عازم على القتال ومواصلة النضال بكل الطرق والوسائل المشروعة بما في ذلك الكفاح المسلح”.

وأضاف ذات المتحدث ” لكننا نظل منفتحين أيضًا على كل الحلول السلمية والمعقولة والجادة التي يقترحها المجتمع الدولي شريطة أن تكون وفقا للقانون والشرعية الدولية التي تضمن للشعب الصحراوي حقه المشروع في الحرية والاستقلال .

أما بخصوص استئناف الكفاح المسلح ، أشار وزير الشؤون الخارجية الصحراوي إلى أن النظام المغربي هو الذي فرض علينا الحرب عندما أعتدى على مدنيين صحراويين بالثغرة غير الشرعية بالكركرات في 13 نوفمبر 2020 .

وتابع نفس المسؤول قائلا:” إذا كانت الحرب هي السبيل الوحيد لدفع عجلة حل النزاع إلى الأمام فمن واجبنا خوض تلك الحرب وهذا ما نقوم به”

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...