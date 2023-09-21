الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تدعم انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن الأممي

21 سبتمبر، 2023

كشف صامويل واربرغ،المتحدث باسم الخارجية الامريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الامريكية تدعم انضمام الجزائر الى مجلس الامن الأممي.

وأكد واربرغ، في تصريح للبعثة الإعلامية الجزائرية بنيويورك -على هامش أشغال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن الأممي.

وقال ذات المتحدث “نرحب بمشاركة الجزائر في مجلس الأمن وفي مختلف المؤسسات والهيئات واللجان الدولية”.

رمزي أحمد توميات

21 سبتمبر، 2023

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