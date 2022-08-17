الحماية المدنية: وفاة 116 شخص غرقا خلال شهرين

كشفت اليوم الأربعاء، المديرية العامة للحماية المدنية، عن تسجيل 60340 تدخل على مستوى 427 شاطئ المسموح للسباحة، خلال الفترة الممتدة من 16 جوان الى 16 أوت الجاري.

وأوضحت ذات المصالح، في بيان لها، أن هذه التدخلات سمحت بانقاذ 42366 شخص من موت محقق، كما تم اسعاف 15514 اخرين بعين المكان على مستوى مراكز حراسة شواطئ، أين تم التكفل بالضحايا الى جانب نقل 3217 جريح الى المصالح الاستشفائية.

ووفقا لنص البيان، فبالنسبة للضحايا الذين كانوا على مستوى المركبات المائية وتم إنقاذهم، فقد قدر عددهم بـ 258 شخص، بينما تم تسجيل 116 غريق متوفي منهم 63 غرقى على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة، و 53 غرقى في الشواطئ المسموحة للسباحة، منهم 18 خارج أوقات العمل جهاز الحماية المدنية.

أما بخصوص الإقبال على مستوى الشواطئ فقد سجلت مصالح الحماية، توافد قياسي من حيث عدد المصطافين، أين كانت أكبر نسبة لمرتادي الشواطئ سجلت في كل من ولايات وهران بـ13 مليون مصطاف، وبومرداس بـ12.5 مليون مصطاف، وجيجل بـ12 مليون مصطاف.

وكشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن تجنيد على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة. جهاز عملي مهم لأجل ضمان أّمن وسلامة المصطافين، مكون من 11000 عون مختصين مجهزين بمختلف عتاد التدخل في البحر.

وحسب ذات المصدر، فقد اتضح من خلال تحليل البيانات المتعلقة بحالات الوفاة بالغرق على مستوى الشواطئ. أن غالبية الوفيات على مستوى الشواطئ الممنوعة للسباحة او خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية. بالنسبة للفئة العمرية للمتوفيين تتراوح بين 10 الى 23 سنة .

وبهدف تقليص من حجم الخسائر المسجلة، أطلقت ذات المصالح، حملة وقائية تحسيسية من الاخطار المتعلقة بموسم الاصطياف و الاستجمام. بالخصوص الأخطار المتعلقة بالبحر و السباحة في المجمعات المائية.

ليديا كبيش

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