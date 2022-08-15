الحماية المدنية: هذه الحالة العامة للحرائق في هذه الولايات

15 أغسطس، 2022

كشفت اليوم الإثنين، المديرية العامة للحماية المدنية، الحالة العامة للحرائق التي اندلعت على بعض غابات ولايات الوطن، صبيحة اليوم.

وأوضحت الحماية المدنية، في بيان لها، أن عملية عملية الاخماد متواصلة بإخبان اوزلاقن، و تيزي الواد بأوقاس بولاية بجاية، وباومادن بلدية ازفون، و ايماهريزن بلدية آيت الشفعة بتيزي وزو، و الجرفة بلدية الشحنة بولاية جيجل.

بالاضافة الى ضاي لعسل، و الخنقة بلدية الشافية بالطارف، و الداموس بلدية بني مالك، وتالين بلدية شنوة بتيبازة.

في حين تم اخماد جميع الحرائق بولايات سكيكدة، سوق اهراس، تبسة، عنابة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

15 أغسطس، 2022

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